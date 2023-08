Donna morsa al sedere da un cane | il referto del medico | “Animale buongustaio”

(Di sabato 5 agosto 2023) Unche morde una natica ad unaè un”: il riferimento sessista è finito nero su bianco in undi una incredula paziente che si era rivolta al pronto soccorso dell’ospedale di Merate, in provincia di Lecco. La vicenda risale ad alcuni giorni fa quando una 28enne si è presentata al nosocomio: aveva bisogno di alcuni punti sulla natica per una ferita provocata dal morso deldi alcuni amici. Ilche l’ha visitata – appartenente alla cooperativa che fornisce il personale a gettone al reparto – durante l’esecuzione dell’intervento ha però pensato bene di uscirsene con una battuta, definendo appunto ‘’ il. Un concetto ribadito più volte dal ...

...Una 28enne si è rivolta al pronto soccorso dell'ospedale di Merate (Lecco) dopo essere stata... - - > La vicenda risale al 25 luglio, quando lasi è presentata al nosocomio: aveva bisogno di ...... venerdì 4 agosto , per unada un cane in una zona impervia nei pressi dei Roccoli Lorla , ai piedi del Monte Legnone . La chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle ore 13.30 , stanno ...Era la primaalla guida di una federazione in Italia, lo squash, la prima di sempre con l'... nei giorni dellaSpadafora - Giorgetti terrorizzato a sua volta dalla prospettiva di non poter ...

Donna morsa al sedere da un cane operata al pronto soccorso, il ... IL GIORNO

Un cane che morde una natica ad una donna è un animale “buongustaio”: il riferimento sessista è finito nero su bianco in un referto medico di una incredula paziente che si era rivolta al pronto ...Lecco, la 28enne accusa: molestie inaccettabili. Subito sospeso il dottore. Il direttore generale dell’azienda sanitaria le scrive una lettera di scuse.