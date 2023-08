Docenti over 60 fuorisede cercano cattedra in Sicilia con assegnazione provvisoria

(Di sabato 5 agosto 2023) Tanti60, si potrebbe dire ormai prossimi alla pensione,unain: è quanto emerge dagli esiti delle assegnazioni provvisorie 2023-24 pubblicati (in via) dall'Ufficio scolastico di Palermo, che Repubblica ha analizzato. L'articolo .

"Il dato da sottolineare " specifica D'Aprile - è che icon specializzazione aumentano , ma ... "Siamo di fronte " sottolinea Barbacci - alla solita operazione della copertura del turnche ...Abbiamo bisogno di insegnanti nei prossimi 5 anni a fronte di un significativo turn, bisogna rinnovare gli organici, corriamo il rischio di non trovare più, si rischia l'emergenza e cioè che intere province italiane non riescano più a coprire i posti vacanti con...'Abbiamo approvato oggi un provvedimento che, dopo anni di tagli e blocchi, sblocca concorsi e graduatorie per dare seguito al turnnelle amministrazioni pubbliche di cui crediamo l'Italia abbia bisogno'. Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d'Italia Ella Bucalo durante la discussione sul dl Pa 2. 'Dopo moltissimo ...

Professori over 60 a caccia di una cattedra per tornare in Sicilia La Repubblica

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...“Il dato da sottolineare – specifica D’Aprile – è che i docenti con specializzazione aumentano ... Barbacci – alla solita operazione della copertura del turn over che è il minimo sindacabile.