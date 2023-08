Dl asset | Zedda Fdi | ' grazie a governo impegno concreto su caro voli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Finalmente,al ministro Urso, ilMeloni fornisce una prima risposta alal decreto che verrà presentato lunedì prossimo in seno al Consiglio dei ministri. Era infatti finalmente necessario porre un freno all'algoritmo che fa alzare in maniera spropositata i prezzi dei biglietti aerei, creando da molto tempo forti disagi a chi, per necessità di lavoro ma anche ai turisti, è costretto a prendere aerei da e per Sicilia e Sardegna. Si tratta di un primo significativo passo per contrastare gli effetti dell'inflazione e le distorsioni del mercato, un passo che non poteva più farsi ulteriormente attendere". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Antonella