Divieto di balneazione a Sferracavallo | “Ci auguriamo revoca dell’ordinanza”

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 5 agosto 2023) Fa discutere ilditemporaneo nella zona della Baia del Corallo a, disposto a seguitosindacale numero 156 del 2 agosto. La comunicazione da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asp 6 di Palermo del superamento della soglia prevista dalla legge dei valori di escherichia coli, in seguito ai campionamenti effettuati il 31 luglio, non ha lasciato indifferenti gli operatori balneari e i circoli nautici, i quali sostengono dai controlli puntuali effettuati nelle scorse settimane non sono mai state evidenziate problematiche., stop alla. Giunchiglia: “Noi in regola, ci” A commentare il provvedimento, attraverso una nota, è stato ...