Disabile e malato | 86enne in cella all' Ucciardone

(Di sabato 5 agosto 2023) AGI - Ha 86 anni, l'ulcera perforata e non può camminare, ma è in carcere da sei mesi all'di Palermo, dove è assistito dai compagni di. La vicenda incredibile è raccontata dal garante dei detenuti del comune di Palermo, Pino Apprendi. "Ieri ho ricevuto una richiesta d'incontro da parte di due detenuti, tramite una segnalazione del Garante regionale e sono andato all'. Sono rimasto senza parole: è venuto verso di me un signore sulla sedia a rotelle, spinta dall'altro detenuto che aveva fatto la richiesta. L'uomo sulla sedia a rotelle ha 86 anni, e non si reggeva in piedi: ha l'ulcera perforata, oltre a uno stato confusionario evidente. È in carcere da Natale e deve scontare sei anni, incensurato prima di questa condanna. Per mia abitudine non chiedo mai il motivo per cui è stato condannato, io non giudico". ...