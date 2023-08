(Di sabato 5 agosto 2023) Ladi Vincenzo Italiano scende in campo al St. James' Park per un test importante contro ildi Howe . Si tratta della prima amichevole nel corso della Sela Cup, torneo con ...

...Park per un test importante contro ildi Howe . Si tratta della prima amichevole nel corso della Sela Cup, torneo con protagonisti anche Nizza e Villarreal. Segui la sfida in...Alle 16:30 di oggi, sabato 5 agosto, la Fiorentina scenderà in campo per sfidare ilin amichevole. Si tratta del primo test in Inghilterra nella Sela Cup: a seguire i viola ...in...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LADI- FIORENTINA ](ENG): Dubravka M. (Portiere), Almiron M., Anderson E., Botman S., Gordon A., Isak A., Miley L., Murphy A., ...

Diretta Newcastle-Fiorentina 2-0: raddoppia Isak LIVE Corriere dello Sport

(fiorentinanews.com) Newcastle-Fiorentina, prima uscita per la Sela Cup di entrambe le squadre dopo l'1-1 tra Nizza e Villarreal, si disputerà al St. (Viola News) Alle 16:30 di oggi, sabato 5 agosto, ...Newcastle: Dubravka; Trippier, Botman, Murphy, Targett; Anderson, Tonali; Gordon, Miley, Almiron; Isak. All. Howe. Fiorentina: Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Comuzzo ...