Diodato in concerto al Castello di Udine domenica 6 agosto

Leggi su udine20

(Di sabato 5 agosto 2023) Evento in esclusiva regionalediè ildel cantautore, protagonista in città con il suo “Così Speciale Tour” domani,, progetto live che segue la pubblicazione dell’omonimo album, il quarto lavoro in studio che lo conferma come uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della musica italiana. I biglietti per il, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, inseriti nel calendario distate, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria la sera stessa dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizioprevisto per ...