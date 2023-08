Dietro ai roghi estivi c’è lo zampino dei clan

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 5 agosto 2023) L’Italia brucia e non è solo colpa del clima rovente causato dal cambiamento climatico o dalla lentezza con cui la politica sta affrontando il problema. Infattimolti degli incendi che devastano il territorio nazionale si nasconde la mano della criminalità organizzata, che usa il fuoco come strumento di speculazione edilizia e di gestione dei rifiuti. Lo rivela l’ultimo report di Openpolis che analizza il fenomeno degli incendi dolosi in Italia e il ruolo delle mafie nel favorirlo.molti degli incendi che devastano il territorio nazionale si nasconde la mano della criminalità organizzata Premessa di questo studio è che “gli incendi sono fenomeni naturali” e “se molto rari, contribuiscono a rigenerare le foreste e a limitare la diffusione di parassiti, ma anche a ridurre l’accumulo di combustibile, come evidenzia la European environmental ...