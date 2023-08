Dieta nutritariana | per dimagrire mangiando verdura e frutta secca

Leggi su dilei

(Di sabato 5 agosto 2023) Laè stata concepita dal medico americano ed ex campione di skate board Joel Fuhrman. Volto televisivo e radiofonico molto noto, è anche autore di diversi best seller dedicati ai suoi studi sull’alimentazione, tra cui, il più venduto, “Eat to Live”. Questasi caratterizza soprattutto dalla libertà dall’obbligo di contare le calorie, ma anche per l’assenza di menu prestabiliti da seguire giorno per giorno. Seguendo regolarmente le indicazioni di Fuhrman, è possibile perdere circa 10 kg in 20 giorni. Almeno è ciò che promette l’ideatore. Ne parliamo con il Dott. Biagio Flavietti, nutrizionista e farmacista. Cos’è laLaè un regime alimentare che promette di favorire il dimagrimento dando ampio spazio al ...