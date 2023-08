Di Livio snobba l’Inter | «Scamacca? Gasperini è la scelta migliore»

Leggi su inter-news

(Di sabato 5 agosto 2023) Dipromuove l’arrivo diall’Atalanta piuttosto che al. L’ex giocatore della Juventus cita il tecnico orobico,AZZECCATA ? Angelo Di, a Calcio Totale, si esprime su Gianluca: «Per la crescita del giocatore meglio l’Atalanta che. Essere allenati daè lain tutto e per tutto. Non solo, ma sull’arrivo diall’Atalanta ci guadagna anche la Nazionale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...