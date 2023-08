DeSantis | il più grande donatore taglia i fondi

...di Trump Per Trump il mese di agosto è destinato a salire alle cronache probabilmente come il... Tanto che molti di loro - da Donald Trump a Rone Nikki Haley - hanno partecipato alla ......Per l'ex presidente il mese di agosto è destinato a salire alle cronache probabilmente come il...- mostrano un ex presidente che vede ridursi i margini di vantaggio rispetto a Ron. Il ...Tuttavia, i sondaggi ci dicono che i temi su cui si basa l'ultima accusa sonoseri nella mente ... Qual è la situazione degli altri candidati repubblicani E in particolare quella di Ron, ...

Usa 2024, DeSantis più estremo di Trump: La schiavitù aveva lati positivi Affaritaliani.it