Depressione post partum | autorizzata una pillola per il trattamento

Shock fisico e psicologico che può durare diversi mesi, lapostpartum è una "situazione grave e potenzialmente fatale durante la quale le donne provano tristezza, un senso di colpa e di ...... gli abissi della, l'autolesionismo, il timore 'di non resistere alla droga, alla ... dove ciò che conta sono i selfie e ie i successivi like. Sono tanti i dolori che i giovani della ...Nella stazione in cui Gesù cade per la seconda volta, i giovani danno voce a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che soffrono di ansia,e burnout . E non hanno nessuno che li aiuti. "Ero ...

Ok alla prima pillola per la depressione post partum negli Stati Uniti RaiNews

Allarme Colera, l'Oms registra un incremento in 25 Paesi. La maggior parte dei casi sono stati registrati in 14 paesi dell'Africa ...La Food and Drug Administration precisa che l'assunzione della pillola non è priva di effetti collaterali e può causare danni al feto ...