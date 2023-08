Demme | super gol in allenamento | reazione clamorosa dei compagni – VIDEO

(Di sabato 5 agosto 2023) Diegoè stato protagonista di un bellissimo gol durante la partita dia campo ristretto a Castel di Sangro. Prosegue il ritiro del Napoli di Rudi Garcia. I giocatori oggi hanno svolto una partita di, da cui erano fuori molti infortunati, come ad esempio Osimhen e Kvaratskhelia. Resta comunque sempre alto il morale e lo spirito di gruppo in casa Napoli, lo si vede anche dalladeidi squadra al gol diin partitella a Castel di Sangro. Il centrocampista tedesco sembra sempre ad un passo dall’addio, ma resta comunque molto integrato del gruppo. Dopo il bellissimo gol di, infatti, tutti isono andati ad abbracciare il centrocampista e lo hanno sommesso di affetto. Un gesto che sicuramente ...

... ma ha trionfato ai calci di rigore grazie ad unAlex Meret . Società Sportiva Calcio Napoli -... Alex Meret , Giovanni Di Lorenzo , Amir Rrahmani , Juan Jesus , Mathias Olivera , Diego, ...E' il caso specialmente dei calciatori in scadenza di contratto, come Lozano, Zielinski e. In ... le tre opzioniInfine, l'attuale scenario sulla fascia destra vede Politanoprotagonista per ...22 -occasione per il Napoli: Zanoli mette il turbo e brucia letteralmente la fascia destra, ... Leo Ostigard , Juan Jesus , Alessandro Zanoli, Mario Rui , Michael Folorunsho, Diego, Eljif ...

Infortuni: Kvaratskhelia tiene in ansia il Napoli, Osimhen in palestra Napoli, lunga telefonata tra Garcia e Natan: ...Si sblocca il mercato del Napoli: super affare in Serie A per gli azzurri, pronto uno scambio davvero clamoroso.