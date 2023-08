Demiral out anche contro l’Union Berlino Indizi di mercato

(Di sabato 5 agosto 2023) Merihè uno dei difensori citati in orbita Inter per ricoprire il ruolo del braccetto di destra. Il calciatore è in uscita dall’Atalanta, Gian Piero Gasperini è duro con il turco. FUORI – Non ci sono spiragli per la permanenza di Merihall’Atalanta. Il difensore turco è stato lasciato fuoridall’amichevole odiernache si svolgerà alle 15.30, non è nela prima volta che accade in questa estate di partite. Gian Piero Gasperini è chiarissimo con la società, non vuole più l’ex Juventus e Sassuolo.aspetta l’Inter sul, che cerca un braccetto di destra per dare il cambio a Matteo Darmian. Inter-News - Ultime notizie e calcioInter - Il presente ...

Contro i friuliani rientrerà dalla squalifica, pronto a sostituire l'infortunato. Non ci sarà invece Palomino per i postumi di una distrazione all'adduttore sinistro. A completare il reparto,...Atalanta (3 - 4 - 1 - 2) : Musso; Toloi,, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; ...Castrovilli. Nel Torino sicuro assente lo squalificato Djidji, espulso nell'ottavo contro il ...Merito di un'Atalanta aggressiva che ha avuto solo un quarto d'ora di black -nel primo tempo, ... Il primo giallo solo al 36' ae solo per proteste, il secondo un po' frettoloso su Kim. ...

Demiral OUT Atalantini.com

Chiesa was born in October 1997, at a time when his father Enrico was team-mates with Buffon at Parma. The winger then made his Serie A debut for Fiorentina against Buffon’s Juventus in 2016 before ...Atalanta have offered Merih Demiral to West Ham United in addition to a substantial cash fee for Inter Milan target Gianluca Scamacca. This according to Italian news outlet Goal.com, who report that ...