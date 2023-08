Decreto di agosto | stretta sul caro-voli aerei e più licenze per i taxi

Leggi su velvetmag

(Di sabato 5 agosto 2023) Salvo contrordini dell’ultim’ora, il Consiglio dei ministri varerà lunedì 7un nuovoche conterrà misure significative. Da quelle contro ila quelle per aumentare l’offerta deinelle maggiori città italiane, mai in numero sufficiente. Ci saranno però anche la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e misure per la ricostruzione dopo le alluvioni, soprattutto in Romagna, dove la situazione, a 3 mesi dal disastro, è drammatica. Illegge Asset e investimenti si presenta come un omnibus di 24 articoli, tra cui peraltro anche la proroga fino al 31 ottobre 2024 della cassa integrazione per i lavoratori ex Alitalia. Verso un nuovo provvedimento del Governo. Foto Ansa/Chigi Filippo Attili, i biglietti ...