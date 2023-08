Davis - Lakers | il rinnovo è un' investitura | è lui il post LeBron Ma il fisico terrà?

(Di sabato 5 agosto 2023) Anthonyrinnova con i Los Angeles, per ulteriori tre anni. Giocherà in gialloviola sino al 2028. L'estensione contrattuale è la più ricca di sempre per stagione: 186 milioni di dollari ...

Anthonyrinnova con i Los Angeles, per ulteriori tre anni. Giocherà in gialloviola sino al 2028. L'estensione contrattuale è la più ricca di sempre per stagione: 186 milioni di dollari ...Una volta che sarà completato, l'accordo legheràaifino al 2028 per un compenso totale (contratto in essere più estensione) di 270 milioni di dollari., che ha avuto un ruolo ...Il contratto già in essere trae isarebbe terminato nel 2025 , ma le parti hanno sottoscritto ieri un'estensione fino al 2028 . I 186 milioni di dollari compresi nel nuovo accordo per ...

Lakers, Anthony Davis rinnova: 186 milioni di dollari in tre anni La Gazzetta dello Sport

Anthony Davis rinnoverà il contratto con i Los Angeles Lakers per altre tre stagioni per una cifra record: 186 milioni di dollari. Lo ha annunciato il canale Espn. Davis riceverà 62 milioni di dollari ...Dopo diverse settimane di trattative, i Los Angeles Lakers hanno trovato l'accordo definitivo per il rinnovo del contratto di Anthony Davis. L'ex ala grande di New Orleans, infatti, ha accettato un'es ...