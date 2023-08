Criptovalute sponsor dei club di Serie A | il marketing tribale nel calcio può fare danni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Avete notato sulle maglie dei principalidiA i loghi e i brand delle società che operano nel settore delle? Una domanda che ci eravamo posti già qualche tempo fa perqualche riflessione riguardo l’etica degli affari nel mondo del football. Il settore dellee dei player che operano in quel campo è stato subito attenzionato dalle società calcistiche, per penetrare attraverso accordi diizzazione in altri mercati come quello del sud-est asiatico. Ma soprattutto, non prendiamoci in giro, come fonte di ricavi. Una pioggia di milioni che dovrebbero arrivare dalle società di blockchain ai big-diA. In uneuropeo super indebitato, che secondo un’indagine del Sole 24 Ore riesce ...