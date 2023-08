Così creiamo il futuro

Leggi su panorama

(Di sabato 5 agosto 2023) Ha adottato un metodo rigoroso e dettagliato per trasformare una buona idea in azienda. Digital Magics è diventato il principale acceleratore di start-up innovative in Italia, esportando nel mondo il talento di un Paese. È una magia, ma senza il trucco, tantomeno l’inganno. È un criterio consolidato, rigoroso, per trasformare la vaghezza in certezza: per fare di un’idea un’azienda, rendendola un’impresa che funziona sul mercato. A vent’anni esatti dalla sua fondazione, Digital Magics continua ad affermare il suo mantra: la magia, in economia, è qualcosa che si crea, si costruisce un tassello alla volta. «Altrimenti rimane un’invenzione, che è per pochi. Invece, l’innovazione può essere per tutti» ripete a più riprese Marco Gay a Panorama negli uffici milanesi di quello che oggi è il principale acceleratore e incubatore certificato di start-up innovative digitali tricolore, forte anche ...