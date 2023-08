Cosa è successo a Flavio Briatore? Irriconoscibile nella foto apparsa da poco su internet

Leggi su howtodofor

(Di sabato 5 agosto 2023) Questa voltaha lasciato gli italiani senza parole:sui social è davvero? L’imprenditore più noto d’Italia ed ex marito di Elisabetta Gregoraci ha fatto un cambiamento sorprendente. Non sembra più nemmeno lui, a tratti è. Nelle ultime ore, infatti, non si parla d’altro. Dopo lapostata su Instagram, il mondo del web è scoppiato: moltissimi i commenti sotto lo scatto, gli utenti sono preoccupati per la sua salute. L’imprenditore è sempre stato un uomo affascinante, tantoché è riuscito a conquistare la bellissima showgirl Elisabetta Gregoraci, più piccola di lui di ben 44 anni. Una differenza ...