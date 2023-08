Corfù | 60enne del clan Contini arrestato dopo 11 anni

(Di sabato 5 agosto 2023) Latitante catturato11deldurante festeggiamenti per lo scudetto del Napoli Un fantasma per 11, fino a qualche ora fa inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno.È Vincenzo La Porta,di Napoli ritenuto vicino al, parte del cartello criminale denominato “Alleanza di Secondigliano”. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli non si sono mai arresi e hanno aspettato che compiesse un passo falso. Attraverso il web patrolling, hanno scandagliato nei social e nei suoi movimenti finanziari, compiendo investigazioni tradizionali e tecniche. Poi l’hanno trovato, nell’isola greca di ...

Si tratta del caso delVincenzo La Porta , definito il 'colletto bianco' del clan Contini , ... Dopo una condanna a 14 anni , La Porta era fuggito nell' isola greca di. È stato trovato dai ...... arrestato a: un fantasma per 11 anni, fino a qualche ora fa inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell'Interno. Ildi Napoli è ritenuto vicino al clan Contini, ...Tradito da una foto scattata in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli in un ristorante di, Vincenzo La Porta,colletto bianco del clan camorristico Contini (parte del cartello criminale noto come Alleanza di Secondigliano), ha così terminato una latitanza durata 11 anni ed ora ...