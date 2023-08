Coppa Italia calcio oggi 5 agosto | che partite si giocano | calendario | programma | orario | tv e streaming

(Di sabato 5 agosto 2023) Sarà Catanzaro-Fa ad inaugurare l’edizione 2023/24 delladiche prende il via, sabato 5. Le due squadre scenderanno in campo per il turno preliminare della competizione. Ildi inizio è inalle 18.00 allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, ma la gara non sarà trasmessa né in tv né in. Il Catanzaro è reduce dalla promozione in Serie B, mentre i rossoneri sono usciti sconfitti dalla finale playoff di Serie C nella quale sono stati battuti dal Lecco. Si tratta dell’unico match in, con il turno preliminare che verrà completato da altre tre sfide che si giocheranno domani: Reggiana-Pescara, FeralpiSalò-Vicenza e Cesena-Virtus ...

Al 'Liberati' è allarme - manto erboso: in dubbio la prima di campionato in casa. Esordio incontro la ...... tre sconfitte su tre, 12 gol subìti (di cui 5 solo dall') e una sola realizzazione. Ed è ... per la prima volta nella sua storia (in 28 anni), all'eliminazione nella fase a gironi d'unadel ...La partita Catanzaro - Foggia del 05 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi dellaTim Cup 2023/2024 VIBO VALENTIA " Sabato 05 agosto , alle ore 18:00 al Razza di Vibo Valentia, andrà di scena la sfida tra Catanzaro e Foggia , valevole per i trentaduesimi della...

Coppa Italia, in campo la C. Si ritrovano Zeman e Nesta | LEGA PRO Lega Pro

Seconda tappa del percorso d’avvicinamento della Nazionale Italiana di rugby alla Coppa del Mondo di Francia 2023 che partirà a settembre e oggi, a Dublino, secondo test match amichevole per gli azzur ...Il calcio non si ferma nemmeno in piena estate. Ci troviamo a sabato 5 agosto e anche oggi sono previste partite in tv e streaming ...