Coppa Italia 2023 2024 | turno preliminare | programma | date | orari | tv

(Di sabato 5 agosto 2023) Laassume forma. Sabato 5 agosto scatterà il via al, con la sfida tra Catanzaro e Foggia alle 18:00. Domenica 6 agosto, Reggiana e Pescara si sfideranno alle 18:00. Alle 20:00 il match tra FeralpiSalò e Vicenza, mentre poco dopo alle 20:30 spazio a Cesena-Virtus Entella. Questodella(che sarà trasmessa dai trentaduesimi in poi sui canali Mediaset) non sarà disponibile in tv.Sabato 5 agosto Ore 18:00, Catanzaro – Foggia Domenica 6 agosto Ore 18:00, Reggiana – Pescara Domenica 6 agosto Ore 20:00, Feralpisalò – LR Vicenza Domenica 6 agosto Ore 20:30, Cesena – Virtus Entella

Iniziata la: il Catanzaro supera il Foggia con un gol di Curcio e accede ai trentaduesimi: al prossimo turno c'è l'Udinese É iniziata oggi la2023/24. Il Catanzaro debutta con la ...Commenta per primo Quarta e ultima amichevole estiva per il Genoa che venerdì prossimo, ospitando a Marassi il Modena nel secondo turno di, farà il suo debutto stagionale in gare ufficiali. Ospiti allo Zini della Cremonese del grande ex Davide Ballardini (acclamato a più riprese dai molti tifosi liguri presenti in Lombardia),...Inizia ufficialmente la, che si apre con il turno preliminare tra Catanzaro e Foggia . Ai giallorossi basta una rete di Curcio nel secondo tempo per passare il turno e accedere ai trentaduesimi della ...

Catanzaro-Foggia 1-0, rivivi la diretta: ai giallorossi basta Curcio per proseguire in Coppa Italia Corriere dello Sport

Termina con uno scoppiettante 3-3 contro il Cosenza l’ultimo test del Frosinone prima dell’esordio in Coppa Italia, venerdì prossimo con il Pisa in casa. La prima frazione di gioco si è chiusa sul 2-1 ...Il Genoa è pronto a fare il suo ritorno in Serie A, ma nei pensieri di Gilardino c’è ora l’impegno di Coppia Italia contro il Modena. L’ultimo test amichevole prima della prima uscita ufficiale si è ...