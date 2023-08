Contro i migranti Dilan | ecco chi è la donna che può ' rovinare' Timmermans

...deve cambiare stile Alemanno vuol fondare un nuovo partito di destra che se la prendagli ...Cdu/Csu Salviamo il Pd da Elly Schlein Intanto Matteo Renzi apre al presidente della Campania,......1 minuti di lettura Quella di usare politicamente tutta la complessa questione relativa ai...missioni di ricerca e soccorso non hanno prodotto una differenza discernibile tra il numero...Affermano che la nostra guerrai terroristi jihadisti sta fallendo e che il mio governo ..." è anche il crocevia delle principali rotte del Sahara che portano cocaina dal Sud America e...

Migranti, Mattarella: serve risposta decisa e solidale contro la tratta. Quando i pescatori ... Il Sole 24 ORE

Un gruppo di 89 migranti, dei quali 79 provenienti dall'Egitto, sono stati ritrovati venerdì in Messico dalle autorità dell'Istituto nazionale per la migrazione (Inm) dopo essere stati abbandonati in ...(Alias) Lasciato nel 2017 il microfono, il radiocronista si è dedicato con grande impegno nella difesa dei diritti umani a fianco di Amnesty International Italia e Sport 4 Society come presidente dell ...