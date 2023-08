Conti Pubblici | Rosa Aibe | cala quota estera e Tesoro punta a ' italianizzare' debito

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma, 5 ago. - (Adnkronos) - "Nell'ultimo rapporto dell'emerge come ilitaliano in mano non solo alle banche centrali ma anche alla finanza internazionale sta diminuendo" e così la necessità di rifinanziare in sicurezza le prossime scadenze "diventa tanto più preoccupante quando una fonte di finanziamento come la Bce si sta ritraendo" per via del processo di riduzione del bilancio. Lo sottolinea in un'intervista all'Adnkronos Guido, presidente dell', Associazione Italiana Banche Estere, ricordando "lo sforzo notevole deldi '' ilcon le ultime emissioni rivolte al risparmiatore domestico, viste anche le elevate giacenze suicorrenti: c'è spazio per sostituire il mancato intervento della Bce con una ...