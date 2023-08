(Di sabato 5 agosto 2023) Ci risiamo. Nemmeno il tempo di archiviare il capitolo pandemia che già il mondo è piombato in una nuova emergenza. Questa volta però non è un virus a minacciare l’umanità, bensì il clima e i suoi mutamenti. Per il resto stesso copione già visto e rivisto ai tempi del Covid: toni apocalittici, propaganda asfissiante con la stragrande maggioranza dei politici e dei media schierati dalla stessa parte, fior di scienziati ed esperti tutti allineati in un’unica direzione. La Santa Allenza politico-mediatico-scientifica inaugurata in epoca pandemica si ricostituisce dunque, con l’intento dichiarato di salvare ancora una volta l’umanità da fine certa. Ieri dal contagio da coronavirus, oggi dai cambiamenti climatici. Questa la narrazione ufficiale propugnata dal ‘giornale unico del clima’. La realtà tuttavia è molto diversa. Come diverse e meno nobili sono le intenzioni di chi si erge a ...

Condurre le masse nei ranghi: il vero scopo del terrore climatico Nicola Porro

