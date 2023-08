Concita De Gregorio | cala la scure del politically correct | le parole incriminate

Deè finita nell'occhio del ciclone per il modo in cui ha scelto di esprimersi in merito alla notizia dei due influencer tedeschi che, con l'obiettivo di ottenere un buon selfie, ...Divampa la polemica riguardo le parole della giornalistaDeapparse su La Repubblica di venerdì 4 agosto. La giornalista scrive: 'Sarebbero da definire decerebrati assoluti che in un tempo non così remoto sarebbero stati alle differenziali,...... salvo i 90 anni di Toni Negri - per chi se ne è reso conto - , si sono ridotti a fare le pulci ai pezzi scritti al cesso, col cellulare, in dieci minuti, daDe. Il casus belli è l'...

Da Concita De Gregorio, su «la Repubblica», un formidabile esempio di abilismo Informare un'H

Concita De Gregorio è finita nell'occhio del ciclone per il modo in cui ha scelto di esprimersi in merito alla notizia dei due ...Quell'editoriale dove i tik toker tedeschi che hanno distrutto una statua vengono paragonati a ragazzi disabili che hanno bisogno del sostegno ha profondamente ferito il fondatore di PizzAut ...