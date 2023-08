Come sistemare il balcone | tutti i trucchi per abbellirlo

Leggi su dilei

(Di sabato 5 agosto 2023) Con l’arrivo della bella stagione è naturale voler vivere anche gli spazi esterni della nostra abitazione: che si tratti di un grande terrazzo o di un piccolo, è possibile sia renderli più belli alla vista che più fruibili per i nostri momenti di relax, magari per leggere un libro, sorseggiare un bicchiere di vino a fine giornata o per goderci un aperitivo in compagnia degli amici.ilpuò sembrare un’impresa titanica, ma in realtà è più facile di quanto possiate immaginare: bastano pochi e semplici accorgimenti per trasformare uno spazio anonimo della vostra casa in un angolo da vivere al meglio, dall’aspetto adorabile e colorato. Arredare il terrazzo, un piccolo soggiorno all’aperto Quando l’aria si fa più calda, balconi e terrazze diventano gli spazi preferiti per trascorrere le giornate all’aria aperta ...