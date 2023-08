Come l' intelligenza artificiale fa riemergere antibiotici estinti

Leggi su agi

(Di sabato 5 agosto 2023) AGI - Attraverso l'sono state riportate in vita le molecole di proteine prodotte, da ominidi dei tempi di Neanderthal, estinte. Lo dimostra lo studio dell'Università della Pennsylvania a Philadelphia, pubblicato su Cell Host & Microbe. I ricercatori hanno applicato metodi computazionali ai dati sulle proteine sia degli esseri umani moderni, ovvero Homo sapiens, sia dei nostri parentida tempo,l'Homo di Denisova Questo ha permesso agli scienziati di identificare molecole in grado di uccidere i batteri che causano malattie, che potrebbero ispirare nuovi farmaci per il trattamento delle infezioni umane. “Siamo motivati dall'idea di riportare in vita le molecole del passato per affrontare i problemi di oggi”, ha detto Cesar de la Fuente, coautore dello studio e bioingegnere ...