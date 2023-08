‘Colpo’ nella notte | svuotano piscina e poi la rubano

Leggi su notizie

(Di sabato 5 agosto 2023) Un “colpo” nel cuore della, da parte di alcuni ladri che si sono intrufolati all’interno di una villa ed hanno rubato una. Prima, però, i delinquenti l’hanno svuotata A raccontare questa vicenda ci ha pensato il quotidiano locale. Ci troviamo a Monza dove una banda di ladri ha messo a segno un colpo decisamente particolare. Si tratta di una, ma dal valore economico molto importante. Secondo quanto riportato dal ‘Giornale di Monza e Vimercate” pare che l’accessorio costasse 1.500 euro ed era anche portatile. Non una vera e propria vasca di lusso, ma nuova di zecca quello sì. Mai come in questi giorni di caldo farebbe bene trascorrere, qualche oretta, all’interno di una. La stessa che il proprietario (in questo caso vittima) aveva deciso di acquistare esattamente meno di una settimana ...