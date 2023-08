Colpita una petroliera russa nello stretto di Kerch Mosca | ' Droni di Kiev'

Le finestre dei due palazzi e dichiesa vicina sono state danneggiate, scrivono le autorità della regione confinante con l'Ucraina. Non sono state segnalate vittime. Le cause della guerra in ...Droni marini hanno colpitopetroliera di Mosca, ferendo alcuni membri dell'equipaggio, riportano le autorità del Cremlino. La naveè la Sig: è rimasta danneggiata e viene assistita da ...Tifoni e ondate di caldo estive non sononovità per il territorio cinese, ma la violenza con cui è statala capitale cinese è piuttosto inusuale. Il passaggio del tifone Doksuri, il più ...

Colpita un'altra nave russa, danni e feriti sulla petroliera Sig vicino al ... Agenzia ANSA

Una fine orrenda per l’editrice americana della saga di Harry Potter colpita dall’elica del gozzo sorrentino di 9 metri, pilotato da uno skipper trentenne risultato positivo ad alcol e droga, sembra ...Morire senza un perché ancora in giovane età, lasciando orfane della sua mamma due piccole gemelle. Non ci sono spiegazioni quando accadono tragedie simili che sconvolgono non solo una famiglia ma anc ...