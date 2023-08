Cologno Monzese | palloncini rosa e applausi per l’ultimo saluto a Sofia Castelli | «Da queste ferite usciranno farfalle libere»

(Di sabato 5 agosto 2023) È stato accolto con un lungo applauso il passaggio del feretro didavanti alla chiesa di San Giuliano a, in provincia di Milano. Questa mattina si sono svolti i funerali della 20enne, uccisa a coltellate nel sonno una settimana fa nella sua abitazione dall’ex fidanzato 23enne, il reo confesso Zakaria Atqaoui, che ora si trova in carcere. Sopra la bara bianca è stata posizionata una grande corona di fiorie bianchi, mentre il corso che porta alla chiesa è stato addobbato conai lati della strada. Davanti al sagrato della parrocchia c’erano i familiari di, i genitori Diego e Daniela, ma anche Aurora, l’amica della vittima che durante il delitto stava dormendo in un’altra stanza della stessa casa ...

Una fila di palloncini bianchi e rosa era posizionata fuori dalla chiesa di San Giuliano aper i funerali di Sofia Castelli, la 20enne uccisa dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui, che ha confessato l'omicidio. Alcuni dei palloncini sono stati lasciati andare in cielo all'uscita ...

Così don Andrea, citando il Vangelo, durante i funerali di Sofia Castelli, uccisa a Cologno Monzese dall'ex fidanzato italo-marocchino Zakaria Atqaoui, che ha confessato e che si trova in carcere.L'ultimo saluto alla studentessa 20enne: l’ex fidanzato ha confessato l’omicidio, è in carcere ...