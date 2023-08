Cologno Monzese | folla ai funerali di Sofia Castelli | la bara accolta dagli applausi L’omelia | “Non scommettiamo su amori possessivi”

(Di sabato 5 agosto 2023) Centinaia di palloncini rosa e bianchi sono stati fatti volare tra glimentre il feretro di, la 20enne uccisa una settimana fa dall’ex fidanzato, usciva dalla chiesa di San Giuliano, a, la cittadina in provincia di Milano dove si sono svolti i. Subito dopoaltoparlanti è partita la canzone ‘Cenere’ di Lazza. Prima del trasferimento al cimitero, davanti alla chiesa, i familiari hanno abbracciato lanel silenzio della piazza, piena di amici e amiche della ragazza e di cittadini di. “Si è fatto crudelmente buio nella vita die della sua famiglia. Dove l’estate e il sole dei 20 anni avrebbero dovuto brillare si è fatto buio. E nel buio non servono ...

La comunità disi stringe attorno alla famiglia di Sofia Castelli, la 20enne uccisa a coltellate nel sonno una settimana fa nella sua abitazione dall'ex fidanzato, il 23enne italo - ...E insomma, uno smacco per Ilary Blasi, che sembrerebbe ai margini dei progetti del Biscione: un programma proprio a quel Papi che la affiancava e con cui, riferiscono spifferi da, i ...Si sono svolti sabato 5 agosto, in mattinata, i funerali della 20enne Sofia Castelli, uccisa il 29 luglio in casa adall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui, che si era introdotto con un mazzo di chiavi rubato il giorno precedente e aveva atteso il rientro della ragazza e di un'amica da una serata in ...

Omicidio Sofia Castelli, i funerali a Cologno Monzese: grande folla per l'ultimo saluto TGCOM

Questa mattina si sono tenuti i funerali di Sofia Castelli, la giovane ragazza uccisa dall’ex fidanzato una settimana a Cologno Monzese. Il parroco ai ragazzi durante l’omelia: “Scommettiamo su amori ...«Ci sono momenti che si incidono dentro di noi e che non dimenticheremo mai. Questa città ha inciso nel cuore la mattina del 29 luglio, quando si fece buio su tutta la ...