ROMA -il trasferimento di Gaetano Castrovilli al Bournemouth. A comunicarlo ci ha pensato la Fiorentina, attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale: " Si comunica che il ...In tutto questo resta viva anche l'ipotesi delritorno all'Inter di Alexis Sanchez , attualmente svincolato, ma questa operazione è legata alla partenza o meno di Joaquin Correa , sempre ...... il nuovo corso di Ihattaren sembrava destinato a compiersi nel campionato turco, ma è accaduto qualcosa diche ha portato all'interruzione della trattativa,. Ihattaren,il Samsunspor:...

Clamoroso, salta Castrovilli al Bournemouth: comunicato della Fiorentina Corriere dello Sport

Salta a sorpresa un importante affare già concluso in Serie A. Il big, infatti, non ha superato le visite mediche. Serie A (LaPresse) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato da Sara Meini di ‘Tgr ...Clamoroso colpo di scena sul trasferimento di Gaetano Castrovilli al Bournemouth. A causa delle condizioni del ginocchio operato un anno fa, il centrocampista non ha infatti superato le visite e ...