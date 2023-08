City | Guardiola | “Bernardo Silva? Non voglio lavorare con chi vuole andare”

(Di sabato 5 agosto 2023) L'allenatore non vorrebbe liberarsene, ma nonneanche tenere in squadra un giocatore che ha la testa da un'altra parte

Da Marca: "La difesa, paradossalmente, è stata una priorità perda quando è arrivato al". Le parole di Gvardiol: "Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra". Doha (Qatar) 09/12/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / Croazia - Brasile / foto Imago/...... a contendersi lo 'scudo', domenica ore 17.00 italiana a Wembley, campioni e vicecampioni della scorsa Premier League, Manchestere Arsenal. Favori del pronostico per la squadra diche ...Quando si è ritirato dal calcio professionistico, nel 2016,lo ha assunto come allenatore al Manchester, vedendo in lui, pensa Arteta, " qualcuno disposto a dare la vita per lui " . ...

Alla fine però è piombato il Manchester City che ha messo sul piatto 90 milioni di euro e si è accaparrato l’ex Dinamo Zagabria. Il ventunenne diventa quindi il difensore più pagato della storia del ...E non ci sarebbe da stupirsi se fosse proprio lui domani ad affondare l’Arsenal e consegnare al City di Guardiola anche questo trofeo spesso sfuggito alla squadra oggi più forte del mondo.