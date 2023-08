City - Arsenal a Wembley | in palio il Community Shield | quote e pronostico

Haaland contro Rice: è questo il senso della finalissima valida per il Community Shield in programma domenica 6 agosto a Wembley con inizio alle ore 17:00, tra Manchester. Si tratta del primo grande trofeo con cui si apre la stagione inglese, che si preannuncia molto intensa ed appassionante. E dopo aver vinto tre titoli l'anno scorso (Fa Cup, Premier e ...Josko Gvardiol al Manchesterè ormai cosa fatta. Il difensore croato verrà annunciato dal club inglese nelle prossime ore e ...stampa in vista della finale in Community Shield contro l'di ...Previsti tre punti in caso di vittoria, uno per il pareggio e un punto aggiuntivo per ogni gol segnato: chi alzerà il trofeo Manchestervs(Community Shield) 06/08/2023 17:00 ...

Dove vedere Manchester City-Arsenal in tv, in chiaro e in streaming Goal Italia

In Inghilterra si assegna il primo trofeo della stagione 2023-24. Sotto il mitico arco dello stadio di Wembley, Arsenal e Manchester City si contendono infatti il Community Shield. Lo scorso anno i ...Josko Gvardiol al Manchester City è ormai cosa fatta. Il difensore croato verrà annunciato dal club inglese nelle prossime ore e a darne una sorta di ufficialità è stato lo stesso manager dei ...