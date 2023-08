‘Cinema d’aMare’ | a Sant’Agnello film in spiaggia proiettati sul costone

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Cinema d’aMare” è il cameo cinematografico del cartellone di eventi del Comune di: tra il suono delle onde del mare, tre giorni dedicati aisul. L’appuntamento è per il 6, 7 e 8 agosto alle 21:00 presso ladi Caterina, (raggiungibile da Marina di Cassano, lato santanellese) con “Oceania”, “Vita di Pi” e “The Place”. “Oceania” è uno dei capolavori Disney, ispirato ai miti polinesiani, candidato agli Oscar, al BAFTA e al Golden Globe come migliord’animazione e migliore canzone e vincitore dell’Annie Awards per effetti e voce. È una storia di emancipazione e appartenenza, di valori antichi e rispetto per la natura, di coraggio e amicizia. “Vita di Pi”, diretto da Ang Lee, è ispirato all’omonimo romanzo di Yann ...