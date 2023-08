Ciclone Circe spazza l’Italia | stop estate | meteo oggi e allerta maltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilattraversae l’subisce un bruscocone temporali, come ieri a Roma, dove la pia si è abbattuta sulla città dalla periferia fino al litorale. Ildisabato 5 agosto vedearancione sul Veneto e gialla in 16 Regioni. Il caldo record di luglio sembra ormai un lontano ricordo, anche se le previsioni evidenziano che intorno a Ferragosto la situazione cambierà: secondo il bollettino delle ondate di caloreil ‘fresco’ domina la Penisola con il bollino verde (zero) praticamente ovunque, ad eccezione di Campobasso e Catania. Secondo l’avviso di condizionirologiche avverse ...

Bomba sulle ferie: perturbazione e "sfuriata di maestrale" Ilsi è scaraventato oggi sull'Italia portando il maltempo. La pioggia, dopo aver messo in ginocchio il Nord Italia, è ...A sera il temutosembra aver risparmiato Milano, sfiorandolo solo nella zona Ovest con qualche acquazzone. Allagamenti si sono registrati in particolare nell'hinterland tra Cisliano e ...E Milano si prepara così all'arrivo in Italia delatlantico "" che porta con sé, per la nostra zona, il rischio della supercella temporalesca con grandinate forti . Meteo Come si forma ...

Ciclone Circe dove in Emilia Romagna: allerta meteo anche per sabato 5 agosto il Resto del Carlino

Il ciclone Circe attraversa l'Italia e l'estate subisce un brusco stop con maltempo e temporali, come ieri a Roma, dove la pioggia si è abbattuta sulla città dalla periferia fino al litorale. Il meteo ...Maltempo al Nord e al Centro con il ciclone Circe in transito sull’ Italia. Rischio nubifragi e grandinate. Temperature in forte calo. Allerta arancione in Lombardia dove il temuto ciclone Circe, per ...