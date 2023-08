Ciclismo su strada | Mondiali Glasgow 2023 | il calendario completo | orari e programma delle gare

(Di sabato 5 agosto 2023) Ildelsuaidi, prima storica rassegna iridata che racchiuderà al suo interno tutte le discipline deldal 3 al 13 agosto prossimi. Le ostilità sulle strade scozzesi si apriranno il 5 agosto, quando verranno assegnati i titoli juniores. Il giorno dopo sarà già tempo della prova in linea uomini Elite, la gara più attesa in cui Remco Evenepoel proverà a confermarsi campione iridato. Nella seconda settimana spazio anche alle cronometro, dove l’Italia punta molto su Filippo Ganna e anche sulla staffetta mista che è la novità di questi ultimi anni. Di seguito ildettagliatocompetizioni previste, con l’evento iridato che sarà trasmesso da Eurosport, Discovery+ e ...

Ai Mondiali 2023 didi Glasgow oggi, sabato 5 agosto, l'Italia dell'inseguimento torna a giocarsi un titolo ...30 " BMX FREESTYLE " Qualificazioni: Alessandro Barbero10,00 ": In linea ...Il video della preparazione di Rien Schuurhuis, che oggi si è allenato sul percorso della prova sudei Mondiali dia Glasgow, Scozia. Correrà domenica con la maglia bianco gialla dell'Athletica ...Si corre a Glasgow , in Scozia, in occasione dei Campionati del mondo UCI 2023, che radunano in Scoziasu, su pista, mountain bike, BMX Racing e BMX Freestyle. L'appuntamento clou ...

Mondiali di ciclismo: percorso, favoriti, calendario e dove vedere in tv e streaming Sky Sport

L'Italia parteciperà alla finale per la medaglia di bronzo ai Mondiali di ciclismo nell'inseguimento a squadre femminile ... Solo sfiorato il podio per l'Italia, invece, nella prima gara su strada di ...Si aprono i Mondiali di ciclismo su strada 2023 a Glasgow. A dare il via alle danze ha provveduto la prova in linea riservata alle donne junior. Dopo 70 km di battaglia a viso aperto sul nervosissimo ...