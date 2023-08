Ciclismo su pista | Mondiali Glasgow 2023 | inseguimento maschile | finale Italia-Danimarca oggi in tv Orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023)tv ee tutte le informazioni per seguire ladell’deididitra. Esattamente due anni dopo la storicadei Giochi Olimpici di Tokyo 2020,si ritrovano nell’atto conclusivo dell’. In palio una prestigiosa medaglia d’oro, che significherebbe molto per il quartetto azzurro. L’sarà rappresentata da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e il giovane Manlio Moro, che sostituisce Simone Consonni. ORARI, TV E ...