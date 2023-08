Ciclismo su pista | l’Italia ci prova | ma oggi la Danimarca è più forte Argento ai Mondiali nell’inseguimento a squadre

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) A due anni dalle Olimpiadi arriva una semi rivincita per lacontro. In scena la finale dell’inseguimento amaschile disuaidi Glasgow, remake di quella sfida che è valsa per gli azzurri l’oro olimpico a Tokyo. Questa volta i danesi sono riusciti a dominare, senza farsi beffare dalla banda tricolore: Larsen, Bevort, Leth e Pedersen sin dalle qualifiche hanno trovato un ritmo devastante, superiore a tutti i rivali edhanno agguantato l’oro in un formidabile 3:45.161. Nonostante un primo chilometro e mezzo super,non è riuscita a rispondere ed ha ceduto di schianto: 3:47.396, oltre due secondi di ritardo per Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro. Secondo ...