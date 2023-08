Ciclismo su pista | Italia in finale per il bronzo nell’inseguimento a squadre femminile dei Mondiali!

(Di sabato 5 agosto 2023) Saràper ilper il quartettodi inseguimento aai Mondiali 2023 disudi scena a Glasgow. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini si giocheranno una medaglia contro la Francia grazie all’ottima prova sul velodromo scozzese. Le azzurre, titolari nel quinto tempo nella mattinata di ieri, non hanno avuto nessun problema contro il Canada, che si è sfaldato dopo poco più di metà gara. Spingendo al massimo, le azzurre hanno registrato un tempo di 4’11”342, che permette loro di essere la migliore selezioni tra le quattro fuori dalle semifinali. Mettendo però le azzurre in attesa di un passo falso delle altre. Che arriva subito, nella prima semitra Nuova Zelanda e Stati Uniti: le prime ...

Ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista di Glasgow oggi, sabato 5 agosto, l'Italia dell'inseguimento torna a giocarsi un titolo ... Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro scenderà in pista per l'oro nella ... Orario, diretta tv e streaming e tutte le informazioni per seguire la finale dell'inseguimento maschile dei Mondiali di Glasgow 2023 di ciclismo su pista tra Italia e Danimarca. Esattamente due anni dopo la storica finale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Italia e Danimarca si ritrovano nell'atto conclusivo dell'inseguimento maschile.

Martina Fidanza non è riuscita a confermarsi per il terzo anno consecutivo campionessa mondiale nello Scratch femminile, impresa mai riuscita a nessuno nella storia.