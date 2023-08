Ciclismo su pista | hai Ganna e Milan? Non è detto che vinci 2 argenti di fila un monito per il quartetto

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Di certezze nello sport ormai ce ne sono ben poche. Se, dopo Tokyo, ci si poteva aspettare un’Italia dominante nell’inseguimento a squadre, con gli avversari a guardare gli azzurri trionfare, non è andata proprio così e la dura realtà è un’altra. Come dimostrato l’anno scorso a Saint-Quentin-en-Yvelines e con la conferma arrivata pochi minuti fa in quel di Glasgow: avere Filippoe Jonathan, praticamente i due migliori interpreti dell’inseguimento individuale al mondo, non è certezza di vittoria. Garanzia di medaglia di sicuro, visto che i fenomeni azzurri hanno ben performato in entrambe queste edizioni dei Mondiali trascinando iltricolore all’argento, ma per vincere serve qualcosa in più. Serve prima di tutto la squadra in generale: Francesco Lamon è una certezza e anche oggi, in finale, ha fatto il suo, ...