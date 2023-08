Ciclismo su pista | chi schiererà Villa insieme a Ganna e Milan? Risolto l’unico ballottaggio

(Di sabato 5 agosto 2023) Manca sempre meno alla finale dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Glasgow 2023. Un atto conclusivo attesissimo che vedrà scontrarsi due super-potenze della specialità, in un rematch dell’ultima finale olimpica. Saranno Italia e Danimarca a sfidarsi per l’oro mondiale al Velodromo “Sir Chris Hoy”. Indalle 20.07, dopo la finale per il bronzo che vedrà sfidarsi Australia e Nuova Zelanda. Dopo un piccolo passaggio a vuoto nel turno di qualificazione, il CT Marcoha deciso di sostituire un Simone Consonni sottotono con Manlio Moro, che ha dunque partecipato al primo turno, sostanzialmente la semifinale. Dati dunque per certi Filippo, Jonathane Francesco Lamon, rimaneva un dubbio: chi sarà il quarto componente per la finale? Il CT ha deciso e comunicato la sua scelta ufficiale: in ...

Il quartetto dell'inseguimento a squadre femminile supera brillantemente il primo turno e in serata sfiderà la Francia per la medaglia di bronzo. Ai Mondiali disu, in corso di svolgimento a Glasgow , le azzurre Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster hanno battuto il quartetto canadese registrando il tempo di 4:...Ai Mondiali disua Glasgow, siamo il paese delle bici stampate in 3D, delle ruote e dei caschi avveniristici, dei body tecnologici. Abbiamo anche una straordinaria generazione di campionesse e ...Mattinata di strada eai Mondiali didi Glasgow, con la prova delle juniores del CT Paolo Sangalli, le eliminatorie, i sedicesimi di finale e gli ottavi della velocità individuale maschile con al via l'...

Già chiusa in mattinata l'esperienza mondiale di Mattia Predomo nella prova iridata di velocità individuale su pista nel velodromo di Glasgow, in Scozia. L'azzurro è rimasto tagliato fuori immediatame ...Sarà finale per il bronzo per il quartetto femminile di inseguimento a squadre ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista di scena a Glasgow. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Fidanza e Vittoria ...