Ciclismo | Mondiali Glasgow 2023 prova in linea uomini Elite | data | orari | diretta tv e streaming

(Di sabato 5 agosto 2023) Domenica 6 agosto è il giorno dellainaididi. Sulle strade scozzesi si assegna la maglia iri, con tantissimi big a caccia del successo che vale una carriera. Dal campione uscente Remco Evenepoel agli altri belgi Wout Van Aert e Jasper Philipsen passando per Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e molti altri ancora. L’Italia proverà a giocarsi le sue carte con Matteo Trentin e Alberto Bettiol, pur non partendo con i favori del pronostico. Il percorso si snoderà lungo 271,1 chilometri, con partenza da Edimburgo e arrivo ovviamente adopo che i corridori avranno affrontato dieci giri del circuito finale da 14,3 chilometri. Di seguito tutte le ...

Mondiali Pista Glasgow - Filippo Ganna e soci non sbagliano! Italia ANCORA in finale nell'inseguimento: rivivi l'arrivo Eurosport IT

L'Italia parteciperà alla finale per la medaglia di bronzo ai Mondiali di ciclismo nell'inseguimento a squadre femminile. Al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, il team formato da Letizia Paternoster, ...Si aprono i Mondiali di ciclismo su strada 2023 a Glasgow. A dare il via alle danze ha provveduto la prova in linea riservata alle donne junior. Dopo 70 km di battaglia a viso aperto sul nervosissimo ...