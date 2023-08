(Di sabato 5 agosto 2023) Lasembraessere diventata la grandedelinternazionale. Jonasha vinto gli ultimi due Tour de France: lo scorso anno sconfisse a sorpresa lo sloveno Tadej Pogacar, reduce da due affermazioni consecutive alla Grande Boucle; nell’edizione andata in scena poche settimane fa ha invece duellato alla pari con il balcanico nelle prime due settimane e poi ha semplicemente demolito la concorrenza sfoderando una prestazione ai limiti del surreale a cronometro, seguita da un perentorio affondo in montagna. L’alfiere della Jumbo Visma è al momento il miglior uomo nelle grandi corse a tappe, si è imposto nell’evento più prestigioso e importante a livello mondiale, si è preso tutte le copertine e in Patria è stato accolto come un eroe totale, ricevendo una festa in piazza ...

Gli highlights della finale di inseguimento maschile disu pista tra Italia -, sfida per l'oro ai Mondiali di Glasgow 2023. Manlio Moro, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Filippo Ganna conquistano la medaglia d'argento e non riescono a ......squadre ai Mondiali disu pista a Glasgow. Al 'Sir Chris Hoy Velodrome' il team formato da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Manlio Moro e Francesco Lamon non è riuscito a battere la...L'Italia si deve accontentare della medaglia d'argento nell'inseguimento squadre uomini ai mondiali disu pista di Glasgow 2023. L'oro va allache in finale si impone con il tempo di 3'45191. Gli azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro partono forte ma ...

Ciclismo, Danimarca ormai padrona: da Vingegaard al quartetto, ora anche gli juniores. Vincono tutto loro OA Sport

L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista. I Campioni Olimpici non sono riusciti a battere la Danimarca nella finale andata in sce ...L'Italia è sconfitta dalla Danimarca nella finale dell'inseguimento maschile a squadre dei Mondiali di ciclismo su pista in corso a Glasgow e porta a casa la medaglia d'argento, con il tempo di ...