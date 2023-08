Chiusura più breve per le fabbriche | cambia l' esodo di agosto

(Di sabato 5 agosto 2023) Il grandedi, con i lunghi stop delledi una volta che si sono ridotti. Oggi - la tendenza è iniziata già da qualche anno - non è più così, organizzazione e tempi di ...

Il grande esodo di agosto cambia, con i lunghi stop delle fabbriche di una volta che si sono ridotti. Oggi - la tendenza è iniziata già da qualche anno - non ècosì, organizzazione e tempi di lavoro sono cambiati. Mirafiori, fabbrica simbolo del pianeta Stellantis, per esempio chiude le due settimane a cavallo di Ferragosto. Anche all'Iveco di Foggia, ...Concerto didella 13° edizione del Sestriere Film Festival domenica 6 agosto alle 11.30 al rifugio ... Nel corso del concerto verranno proposti dalleimportanti e indimenticabili colonne ...... 74 miliardi di stream,gli Imagine Dragons sono una tra le bandamate al mondo. Ecco come arrivare al concerto Metro B: chiusa la fermata Circo Massimo Su richiesta della Questura,dalle ...