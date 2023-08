Chiara Ferragni | l’omaggio alla cagnolina a pochi giorni dalla morte | ecco come ha deciso di ricordare la sua Matilda

Sara Marino, Tananai e il bacio con Fedez Un episodio molto divertente, vede al centro dell'attenzione Tananai e Fedez: infatti, tra i giovane cantante ed il marito di, sembra ...Eppure qualcuno ha pensato di spendere 9 milioni di soldi pubblici per dire 'open to meraviglia' con un capolavoro dell'arte ridotto a controfigura di. Vabbè, ce ne faremo una ragione ...Immortalata in quello che sembra essere un tutto in acqua perfetto, i fan dell'imprenditrice non le credono e sono convinti che la foto sia un ...

Chiara Ferragni a Ibiza tra bikini e pizze che si rigenerano TGCOM

Una cagnolina di nome Tita è scappata da viale Regione Siciliana 7030. I proprietari hanno contattato la nostra redazione per lanciare un appello affinché si possa ritrovare. Ci sono stati diversi avv ...Immortalata in quello che sembra essere un tutto in acqua perfetto, i fan dell'imprenditrice non le credono e sono convinti che la foto sia un fake ...