(Di sabato 5 agosto 2023)è il. Il braccio di ferro con il Bayern Monaco (che ha tentennato un po’ prima di lasciarlo andare) è finito. A 34 anni, lo svizzero ha deciso di proseguire la sua carriera in Italia, la sua nuova casa sarà la Pinetina.è quello che si dice unaffidabile. Cresciuto nel piccolo FC Herrliberg, inizia a fare sul serio all’inizio della stagione 2006/07, quando il Basilea, dopo averlo provato nella selezione Under 21, decide di promuoverlo in prima squadra assegnandogli il ruolo di terzo. Ovviamente, le chance di scendere in campo sono pochissime, e così nel luglio del 2007decide di fare le valigie per andare a giocare con continuità nel Vaduz, ...

Chi è Yann Sommer, il nuovo portiere dell’Inter che probabilmente avete già notato per i suoi occhiali magici GQ Italia

Per sostituire Onana, andato al Manchester United, l’Inter punta forte sullo svizzero, che è molto pravo anche con i piedi. Ma il suo segreto sono degli occhiali speciali ...L'Inter investirà sei milioni di euro per il suo cartellino, anche se - secondo le ultime voci di mercato - non sfrutterà la clausola rescissoria, ma ci sarebbe un accordo con il Bayern Monaco per il ...