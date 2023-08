Chelsea | ufficializzato l’arrivo del portiere Robert Sanchez

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 agosto 2023)è un nuovo giocatore del, che haquest’oggidelspagnolo Come comunicato dal, è fatta per l’acquisto delspagnolo. IL COMUNICATO – IlFootball Club ha completato il trasferimento deldal Brighton & Hove Albion. Il nazionale spagnolo, che ha collezionato 87 presenze in Premier League, ha firmato un contratto di sette anni per il club di Stamford Bridge e presto si unirà alla prima squadra del Cobham.