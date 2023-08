Chelsea | che idea! Spunta un ex Juve per la mediana

Gvardiol è il secondo acquisto dei Citizens dopo quello del suo connazionale, Mateo Kovacic, arrivato dal. "Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra e farlo ora con il Manchester City...La pista più calda rimane sicuramente il, con cui i bianconeri sono al lavoro in un'operazionecoinvolge anche Lukaku. Non è tuttavia da escludereil futuro di Vlahovic possa essere ...Mattinata di ufficialità in Premier League, dove siaManchester City hanno annunciato un nuovo acquisto. I Blues hanno prelevato dal Brighton il portiere Roberto Sanchez ,ha firmato un contratto di 7 anni e farà il secondo del ...

Juve-Chelsea, la distanza che c'è per Lukaku e Vlahovic Calciomercato.com

Una telefonata può portare all'accelerazione tra Juventus e Chelsea per lo scambio Vlahovic-Lukaku. Lo assicura il Corriere dello Sport, spiegando che quello in ...La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato considerando in primis le problematiche nell'alleggerimento della rosa. Se dovessero definirsi cessioni nel settore avanzato fra i nomi valuta ...